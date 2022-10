Vrije Basisschool De Vuurboom krijgt subsidie van 102.025 euro

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert dat bedrag in de basisschool uit Haacht. “Een investering in scholenbouw is een investering in onze kinderen en dus in onze toekomst”, benoemt Weyts de investering. “Goed uitgeruste klassen dragen immers bij aan de kwaliteit van ons onderwijs.” Weyts investeert deze regeerperiode in totaal drie miljard euro in scholenbouwprojecten. Concreet gaat het om de renovatie van het plat dak in blok C en de herinrichting van twee klassen tot polyvalente ruimte in blok A.