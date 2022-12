Vier Haachtse verenigingen tekenen charter 'Verenigd voor het Klimaat’

Heist-op-den-Berg Afvoer van oud IT-materiaal zorgt voor extra groen: “In 2023 komt er 396 m² aan nieuw bos bij”

Het Heistse college besloot op 6 december om oud ICT-materiaal te laten recycleren door de firma Out Of Use in het kader van de actie ‘Recycleren voor Natuurpunt’. Die actie geeft Natuurpunt de mogelijkheid om bomen te planten in ruil voor afgevoerd ICT-materiaal.

