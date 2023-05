Vernieuwingswerken spoorweg Hever-Haacht zorgt voor aangepaste dienstregeling

Van 5 juni tot 25 juli voert Infrabel werken uit van Hever tot Haacht op de spoorlijn Mechelen-Leuven. In juni wordt er op weeknachten gewerkt, in juli in het weekend. In het weekend geldt er een aangepaste dienstregeling.