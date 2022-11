Verbindende fietsbrug over Dijle tussen Haacht en Keerbergen moet gebruiksklaar zijn tegen oktober volgend jaar

Bonheiden Leerlingen Gebo rijden fietspar­cours op straat: “Belang van zichtbaar­heid in het verkeer meegeven”

De leerlingen van lagere school Gebo in Bonheiden fietsten vandaag tijdens de nationale Fluodag op straat. De school had in de Schommen een fietsparcours aangelegd, met hindernissen als een slalom en wip. “Hiermee willen we het belang van zichtbaarheid in het verkeer meegeven en wordt de fietsvaardigheid van onze leerlingen getest. Op de school zelf werd er een donkere kamer ingericht waarin de leerlingen verschillende opdrachten met de hulp van een zaklamp tot een goed einde moeten brengen”, geeft Leen Heivers van Gebo mee.

