Van Kamping Kitsch Klub naar de speel­plaats: komiek Johnny Trash kiest basis­school als decor voor videoclip

De Leuvense stand-upcomedian Johnny Trash draaide vandaag een videoclip in Basisschool Dr. Jozef Weyns in Beerzel, tijdens het danskamp van lokale dansschool DancePeople. Met zijn nieuwste single ‘Drinken Zonder Stoppen’, een Vlaamse bewerking van de dansklassieker ‘Pick A Bale Of Cotton’, stond hij afgelopen weekend op Kamping Kitch Club.