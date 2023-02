Twee plattelandsprojecten in Haacht mikken op ontmoeting en betere gezondheid voor kwetsbaren

In Haacht starten binnenkort twee gloednieuwe projecten op, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, Vlaanderen en Europa. Zowel Het Wachthuis als OCMW Haacht sleepten subsidies in de wacht voor de uitwerking van een grootschalig plattelandsproject. In totaal gaat het om meer dan 200.000 euro steun.

Het project (H)eerlijk Haacht wil ontmoetingskansen aan Haachtenaren bieden en tegelijk lokale en gezonde voedingsoverschotten redden door ze te bedelen aan inwoners van de gemeente die het nodig hebben. Het OCMW zal kookworkshops organiseren. Deelnemers krijgen ondersteuning om gezond en betaalbaar te koken. Voor de ingrediënten wordt beroep gedaan op ondernemers uit Haacht. Lokale producenten hebben immers ook belang bij de recuperatie van overschotten en lokale promotie door participatie aan dit project.

Om het project (H)eerlijk Haacht op poten te zetten, gaat OCMW Haacht een nauwe samenwerking aan met De tafel van de buren. Die vzw strijdt al jaren tegen kansarmoede in Haacht en werkt al samen met lokale handelaars om voedseloverschotten te redden van de afvalberg. Jaarlijks organiseert De tafel van de buren een feestbuffet van voedseloverschotten in de kerstperiode voor mensen die het moeilijk hebben. “Met (H)eerlijk Haacht kunnen we regelmaat brengen in ons initiatief en de samenwerking met lokale producenten. We streven naar wekelijkse schenkingen van voedsel om minderbedeelden in Haacht te ondersteunen,” aldus initiatiefnemers Hilde Martinez en Kirsten Druez van vzw De tafel van de buren.

Voor de uitwerking van dit mooie initiatief zijn helpende handen meer dan welkom. De bedeling van voedsel of begeleiding van kookworkshops kan gebeuren door enthousiaste vrijwilligers. Het OCMW zoekt bovendien nog naar een geschikte locatie om kookworkshops te laten doorgaan, met een ontmoetingsruimte en ruimte om voedsel te stockeren (onder andere in koelkasten en diepvriezers).

Tim Timmermans, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst: “Dit project sluit mooi aan bij het sociaal beleid en gezondheidsbeleid in het meerjarenplan van gemeente en OCMW. De kracht van de uitwerking zal zitten in de samenwerking tussen De tafel van de buren, lokale handelaars en organisaties en het OCMW, dat twee halftijdse maatschappelijk assistenten zal aanstellen om het project in goede banen te leiden.” OCMW Haacht kan voor de uitwerking van (H)eerlijk Haacht rekenen op 109.805 euro subsidies.

Wild van kruiden

Het Wachthuis vzw wil dan weer mensen die wachten op psychische hulp een zinvolle dagbesteding bezorgen op een plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Hiermee wil Het Wachthuis tegemoetkomen aan de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Recent vestigde de vzw zich in de Kloosterstraat 50 in Haacht.

Als plattelandsproject start de vzw met een wilde kruidentuin, vanuit de overtuiging dat contact met de natuur een belangrijke rol speelt bij herstel. Er zal zowel op educatief, actief, sociaal als creatief vlak gewerkt worden. De kruidentuin wordt op een participatieve manier ontwikkeld: bezoekers van Het Wachthuis, de buurt en partnerorganisaties zullen betrokken worden bij de ontwikkeling van de kruidentuin die voor iedereen toegankelijk wordt. Bovendien zal een rijdende serre een groter publiek kunnen bereiken en sensibiliseren. Workshops en wildplukwandelingen bieden deelnemers de kans om nieuwe perspectieven te ontwikkelen en tot rust te komen in een helende en groene omgeving. Voor dit project ontvangt Het Wachthuis een subsidie van 95.091,60 euro.

Kan je helpen als vrijwilliger of bedrijf of wil je meer informatie? Heb je een voorstel voor een locatie? Neem dan contact op met de Sociale dienst van het OCMW via socialedienst@haacht.be of 016 / 61 91 11 of kom langs op de vrijwilligersbeurs in GC Den Breughel op zaterdag 4 maart van 10 tot 12 uur.

