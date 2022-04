Tijdelijke voorzorgsmaatregelen voor mogelijke PFAS-verontreiniging rond Okay zorgen niet voor ongerustheid: “We gaan ervan uit dat er niets is”

Een zone van honderd meter rond de Grote Bollostraat 46, waar de huidige Okay gevestigd is, is door de Vlaamse overheid opgenomen als mogelijke risicolocatie voor PFAS. Er is op dit moment geen verontreiniging vastgesteld, het onderzoek is nog lopende. Het lokaal bestuur vraagt de omwonenden wel om in tussentijd een aantal voorzorgsmaatregelen na te leven. Deze mensen hebben recent een brief in de bus ontvangen met meer uitleg, en de maatregelen die ze best in acht nemen. De onderzoeken gebeuren vanuit het voorzorgsprincipe voor mens en milieu. Op het terrein heeft bijna twintig jaar geleden een grote brand gewoed bij toen nog bandencentrale De Cowboy, waar mogelijk fluorhoudend blusschuim is gebruikt. Op deze site heeft evenwel reeds een bodemsanering plaats gevonden. Een nieuw onderzoek naar restverontreiniging, met specifiek PFAS-verontreiniging is lopende. Eenmaal de resultaten van het onderzoek gekend zijn, zal het lokaal bestuur hierover communiceren. Zolang wordt de zone beschouwd als ‘gele zone’. Het gaat over een dertigtal woningen langs de Fatimaweg, Vredelaan, Grote Bollostraat en Eikenboslaan.