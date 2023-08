Dubbelrich­tings­fiets­pad Aarschotse­steen­weg in Wezemaal klaar voor nieuwe schooljaar

Het dubbelrichtingsfietspad van de Aarschotsesteenweg tussen Wezemaal-Centrum en de rotonde in Rotselaar is vernieuwd. Vorig jaar werd fase 1 al opnieuw aangelegd, het stuk tussen Wezemaal-Centrum en de grens met Gelrode. Het fietspad is belangrijk als schoolroute en voor woon-werkverplaatsingen. De vernieuwing verhoogt de veiligheid en het fietscomfort.