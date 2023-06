Speedpedelec en auto botsen

Pedopater (53) schuldig aan misbruik van twee slachtof­fers op internaat: “Maar geen bewijs voor verkrach­ting Afrikaans jongetje”

Pedopater Luk Delft is in de Leuvense strafrechtbank vrijgepleit voor de verkrachting van een jongetje in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Daarentegen is de verkrachting en aanranding van twee jongens in een internaat in Sint-Pieters-Woluwe wel bewezen verklaard. Ondanks dat de feiten minstens 16 jaar geleden plaatsvonden, hechtte de rechtbank wel geloof aan de verklaringen van de twee slachtoffers.