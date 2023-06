Speed-pedelec en auto botsen op kruispunt Provinciesteenweg en Wespelaarsebaan

Zijn slachtof­fer durfde de rechtbank amper binnen te gaan. Morgen weet pedopater Luk Delft of hij er zelf als vrij man weer buiten stapt

Vrijspraak, behalve dan voor het bezit van kinderporno. Dat is waar de advocaten van ‘pedopater’ Luk Delft dinsdag op mikken in de Leuvense rechtbank. De aanklachten gaan echter een pak verder. Zo kon de voormalige geestelijke volgens het parket zijn handen niet thuishouden in een Brussels internaat: “Hij legde mijn deken goed... met zijn hand in mijn broek.” En ook (veel) verder van huis zou hij slachtoffers gemaakt hebben, zo bracht de Amerikaanse zender CNN aan het licht.