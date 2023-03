Shop lokaal op de wekelijkse markt in april en maak kans op leuke prijzen

Is de bouwgrond voor grote projecten in Leuven stilaan op? “We moeten breder kijken dan de grenzen van onze stad”

Met grote projecten op de site aan de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee en de site langs de Wakkerzeelsebaan in Wijgmaal zijn de laatste ‘woonuitbreidingsgebieden’ aangesneden. Blijft de vraag: wat betekent dat concreet? Het einde van grote bouwprojecten in de universiteitsstad? Of kan meer bouwen in de hoogte een antwoord bieden op de schaarse bouwgrond die ons nog rest? Schepen Carl Devlies (CD&V) en schepen Lies Corneillie (Groen) komen met het antwoord.