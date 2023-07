Lezersbijdrage Dimitri (57), die zelf jarenlang verslaafd was, wapent jongeren tegen 'stille sluipmoor­de­naar' alcohol: “Er is werkelijk hulp”

Een leven zonder alcohol kon Dimitri Adriaenssens (57) zich vroeger niet voorstellen. Ondertussen is hij al veertien jaar alcoholvrij na een verslaving die begon toen hij 19 was en die 24 jaar zou duren. Als ervaringsdeskundige helpt Dimitri nu andere verslaafden om hun demonen af te werpen en port hij jongeren aan tijdens lezingen om verstandig om te gaan met alcohol. “Wanneer ik mijn verhaal vertel is het meestal heel stil.”