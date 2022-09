Rechtstreekse verbinding over de Dijle tegen herfst 2023 dankzij twee nieuwe fietsbruggen

De werken op het terrein starten midden volgend jaar, al zullen de laswerken voor de brug in het atelier van de aannemer al vroeger starten. De eerste brug wordt geplaatst tussen de Broekstraat-Dijleweg in Rijmenam en Ravestein in Boortmeerbeek. De andere komt er tussen de Binnenbeekweg in Haacht en de Dijlestraat in Keerbergen. Met de aanleg van de twee bruggen krijgen voetgangers en fietsers er heel wat praktische fiets- en wandelverbindingen bij.

Ruim anderhalf jaar geleden tekenden de vier betrokken gemeentes een samenwerkingsovereenkomst, waarbij ze samen de helft van het investeringsbedrag voor hun rekening nemen. De Vlaamse Waterweg nv komt tegemoet voor de andere helft, met ondersteuning van het corona-relancefonds. Het prijskaartje voor de twee bruggen bedraagt circa 1,2 miljoen euro (exclusief btw).

In het najaar van 2023 staat de officiële opening gepland. Met de aanleg van de bruggen over de Dijle komen er in de regio heel wat recreatieve en functionele verbindingen bij, zeker omdat de bestaande bruggen naar de overkant zich op een stevige rijafstand bevinden. Zo worden o.a. verschillende scholen in de regio beter bereikbaar, maar ook de verschillende natuurgebieden in het beschermd natuurpark Rivierenland. Een boost voor het fietsverkeer in de regio. Wat de bouwstijl betreft, kan je de nieuwe bruggen vergelijken met de bestaande fietsbruggen over de Dijle in Tremelo en Werchter, al krijgen ze elk een eigen kleurenpalet.

Sigmaplan

De bruggen passen ook binnen de werken van het Sigmaplan voor meer waterveiligheid en meer natuurontwikkeling in Vlaanderen. In Pikhaken langs de Dijle, tegenover de dorpskern van Rijmenam, is een waardevol wetland in de maak. Op termijn volgt de aanleg van twee gecontroleerde overstromingsgebieden: Rijmenam en Hollaken-Hoogdonk. Zo krijgt de natuur in de regio een stevige duw in de rug. Tegen de tijd van afwerking ontsluiten de bruggen en de bijhorende fiets- en wandelwegen het grondgebied van de betreffende gemeentes als een erg aantrekkelijke bestemming voor wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.