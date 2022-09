Provincie verwijdert slib uit waterlopen in strijd tegen wateroverlast

ROTSELAAR/HAACHT/TREMELODe provincie Vlaams-Brabant ruimde de afgelopen weken slib in een aantal waterlopen die ze beheert. Op die manier blijft het behoud van de natuurlijke doorstroming verzekerd en de normale waterafvoer gegarandeerd. Het jaarlijks onderhoud gebeurde onder meer in Rotselaar, Haacht en Tremelo.

“Deze grondige ruimingswerken zijn belangrijk om de normale afvoer van de waterlopen te herstellen of om de goede werking van duikers en overwelvingen te verzekeren. Zo vermijden we wateroverlast door ongewenste opstuwing van de waterlopen. Slib-ruimingen gebeuren niet standaard op alle waterlopen. We verwijderen slib enkel op plaatsen waar de slibophoping hinderlijk is en ze de normale waterafvoer belemmert”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Waterlopen.

Opwaarts van de Pandhoevestraat verwijderden de provincie slib uit de Bieshoeveloop in Tremelo. Zo werd het beekprofiel hersteld om een normale waterafvoer te garanderen. ​Ook de Leibeek en Zwartebeek genoten een reinigingsbeurt ter hoogte van de Veldonkstraat en Hoevestraat. ​Op- en afwaarts van de Meiboomlaan werd slib verwijderd uit de Vrouwvliet, en werd tevens een verzakte oever hersteld.

Opwaarts van de Vijfde Liniestraat verwijderde de provincie slib uit de Leibeek in Rotselaar (onderstaande foto). De bedding is er iets breder en fungeert als zandvang. Zo kan op één locatie het slib makkelijk uit de waterloop gehaald worden. Enkel slib werd verwijderd, er gebeurde geen verdieping van de bedding. Zo ondervindt het net opwaarts gelegen Wijgmaalbroek geen negatieve gevolgen van de ruiming.

Antitankgracht

Tussen de Bessemhoefweg en de antitankgracht verwijderde de provincie slib uit de Binnenbeek in Haacht. Net als de beek stond de antitankgracht helemaal droog. De bedding is er iets breder en fungeert als zandvang. Zo kan op één locatie het slib makkelijk uit de waterloop gehaald worden, en lijdt de ‘sifon’ onder de antitankgracht minder onder verzanding. Ook de Leibeek stroomt via een ‘sifon’ onder de antitankgracht, net opwaarts van de Wijgmaalsesteenweg. Afwaarts van de sifon werd slib weggehaald.

Slibvang

Op sommige locaties ruimde de provincie Vlaams-Brabant waterloopgedeelten waar de bedding van nature breder is. Deze tracés fungeren als slibvang, zodat er op andere plaatsen geen slib hoeft geruimd te worden. De provincie Vlaams-Brabant laat vooraf het slib analyseren. Voldoet het niet aan de vereiste kwaliteitsnormen, dan wordt het geruimde slib afgevoerd naar een erkende verwerkingsinstallatie. Deze werken zijn ook nuttig in de strijd tegen wateroverlast. Door de lagere waterstanden of zelfs volledige droogte in sommige beken kunnen oeverplanten immers meer bezit nemen van de bedding. Op die manier doen ze zo bij piekbuien de beek eerder overstromen omdat ze de waterafvoer vertragen.

“Het maaien zelf is bij deze droogte ook minder effectief omdat we de waterplanten, die in een normale toestand hangen in of drijven op het water, niet meer tot onder het wateroppervlak kunnen afsnijden en ze gemakkelijker teruggroeien”, besluit de gedeputeerde.

