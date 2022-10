Politie gaat in oktober extra controleren op zwaar vervoer

Een steeds terugkerende klacht in dorpscentra, schoolomgevingen of woongebieden is de overlast die zware vrachtwagens veroorzaken. Lawaai, snelheid, onaangepast rijgedrag of inbreuken op toegangsverbod voor vrachtverkeer zorgen voor gevaar en een toenemend onveiligheidsgevoel bij bewoners, fietsers en voetgangers.

“Genoeg redenen om het onderwerp vrachtverkeer in onze politiezone als terugkerend thema te behouden”, verelt commissaris Paul Belmans. “Daarom zal de politie tijdens de maand oktober extra controles houden op zwaar vervoer en zullen alle inbreuken onmiddellijk beboet worden. Bijzondere aandacht zal gaan naar de omgevingen waar er op bepaalde tijdstippen veel passage is van vrachtverkeer zoals Tildonk, Haacht, Boortmeerbeek en enkele straten in Keerbergen.”

Flitsmarathon

De politiezone nam ook deel aan de flitsmarathon op 5 oktober. Er werd op drie locaties de snelheid gecontroleerd en dit gedurende telkens een uur. Op de Rijmenamsebaan in Boortmeerbeek werden 376 voertuigen gecontroleerd en 23 inbreuken vastgesteld. In de Neerstraat in Haacht werden er 84 voertuigen gecontroleerd en twee laagvliegers betrapt. Op de Tremelobaan in Keerbergen werden ten slotte 45 inbreuken genoteerd op 645 gecontroleerde voertuigen. De hoogst gemeten snelheid was 85 km/u in de Neerstraat in Haacht. In totaal werden er in de politiezone dus 70 bestuurders geflitst op 1105 gecontroleerde voertuigen, wat neerkomt op 6,3%.