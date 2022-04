Peter Dejaegher brengt met ‘Cadet op de Mercator’ opnieuw boek uit

Peter Dejaegher is als schrijver niet aan zijn proefstuk toe. Eerder kwam hij al naar buiten met de roman ‘De Muts’. Dat boek gaat over de opleiding van een paracommando in de jaren ‘80. In zijn nieuwe boek, ‘Cadet op de Mercator’, schrijft Dejaegher over zijn vader. Die werd in Brugge geboren, maar bracht het grootste deel van zijn leven door in Haacht.