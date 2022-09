Pendelparking aan station Haacht is af: “Verschillende vervoersmiddelen worden hier gecombineerd”

HAACHTDe nieuwe pendelparking aan het station van Haacht is klaar voor gebruik. De werken kaderen in de vernieuwing van de Haachtse stationsomgeving. Er komen ook nog laadpalen voor elektrische wagens.

De eerste fase werd in 2020 afgerond. ​Dankzij de herinrichting van de stationsomgeving is er in de overdekte fietsenstalling plaats voor zo’n 252 fietsen, 4 bakfietsen en 6 motorfietsen. ​​De toegangsweg voor wagens werd bovendien verlegd, waardoor ruimte vrijkwam langs het perron en stationsgebouw voor een autovrije fietsverbinding en een aangenaam stationsplein. ​​De nieuwe pendelparking telt 325 autostaanplaatsen, waarvan tien voor personen met een beperkte mobiliteit die vlak bij de ingang van het station liggen. ​

​In de komende maanden worden ook nog laadpalen voor elektrische wagens voorzien. Bij de aanleg werd bijzondere aandacht besteed aan de waterdoorlatendheid en het groene karakter van de verhardingen van de parkeerplaatsen. Er werd gebruik gemaakt van kasseiverharding met doorlatende voegvulling en kunststof grastegels. Tussen de parkeervakken werden wadi’s voorzien tussen de parkeervakken om hemelwater te laten infiltreren en het nog aan te planten groen en bomen van voldoende water te voorzien. De aanplantingen zullen gebeuren in het najaar.

Volledig scherm Het station in Haacht werd eerder al opgefrist. © Vertommen

“Deze tweede fase werd door Vlaanderen gefinancierd. Met Vlaanderen zetten we volop in op combi-mobiliteit. Dat wil zeggen het vlot kunnen combineren van verschillende vervoermiddelen. Een belangrijk element in de realisatie van de modal shift richting meer duurzame verplaatsingen. De nieuwe stationsomgeving in Haacht is hier een perfect voorbeeld van, allerlei vervoersmiddelen komen hier samen’’, zegt Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Burgemeester Steven Swiggers is opgetogen met de verwezenlijking. “Het station van Haacht wordt door onze inwoners heel intensief gebruikt. De nieuwe stationsomgeving zorgt ervoor dat men gemakkelijk verschillende vervoermiddelen kan combineren en de pendelparking is ideaal voor wie niet op fietsafstand van het station woont. Voor wie wel met de fiets komt, is er een overdekte fietsenstalling waar ook plaats is voor bakfietsen.’’

Multimodaal knooppunt

​“NMBS wil haar stations doen uitgroeien tot multimodale knooppunten waar reizigers gemakkelijk en in volle comfort hun wagen of rijwiel kunnen parkeren om de trein te nemen. Investeringen in de zogenaamde “first- and last mile” vormen daarom een onmisbare schakel in het succesverhaal van de trein. Dat is in Haacht met de afwerking van de pendelparking en de eerdere aanleg van een overdekte fietsenstalling niet anders”, zegt Sam Haccour, District Manager Noord van NMBS.

Voor de vernieuwing van de pendelparking kregen de partners een subsidie van 750.000 euro van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

