Overweg Dijkstraat vijf dagen afgesloten

Infrabel vervangt de spoorstaven van overweg 24 (Dijkstraat) in de week van 10-15 oktober 2022. Overdag zal het treinverkeer normaal verlopen en blijven de perrons open voor reizigers. De effectieve werken zullen buiten de uren van het treinverkeer plaatsvinden. Voor wegverkeer is de overweg echter afgesloten van maandag 10 oktober om 22 uur tot zaterdag 15 oktober om om 6 uur. Een omleiding is in voege langs de Wakkerzeelsestraat en de Nieuwstraat. Zwaar verkeer, inclusief bussen van De Lijn, rijden om via de Stationsstraat-Provinciesteenweg-Grote Baan. De halte Sporthal wordt dus niet bediend.