Organiseer een straatfeest tijdens autoloze zondag met steun van gemeente:

Leuven pakt nachtla­waai aan met slimme technolo­gie: “Dankzij lichtpro­jec­ties daalde aantal geluidspie­ken met 30 procent”

De eerste resultaten van het testproject rond nachtlawaai in Leuven zijn bekend. Tussen augustus 2021 en november 2022 brachten geluidsmeters de overlast in kaart tussen de Collegeberg en kunstencentrum STUK in de Naamsestraat. Uit de analyse blijkt dat er vooral op woensdag, donderdag en vrijdag veel overlast werd geregistreerd. “Met verschillende ‘beïnvloedingstechnieken’ gaan we de mensen nu aanmanen om stil te zijn”, aldus schepen Thomas Van Oppens (Groen). Een die aanpak blijkt te werken.