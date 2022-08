Organisator na diefstal op evenement: “Red Bull heeft onze olijfbomen vleugels gegeven”

Het feest zelf vond zaterdag plaats. Zondagochtend werd er opgemerkt dat de viptent op de markt ongewenste bezoekers over de vloer had gekregen. Er werden twee olijfbomen gestolen en er werd ook Red Bull uit de frigo’s ontvreemd. “Van die laatste werd de volledige voorraad meegenomen. Hoewel we altijd hopen dat onze bezoekers, in veilige omstandigheden, thuis verder kunnen nafeesten, zouden we het echter wel leuk vinden moesten ze ons deze twee fijne olijfboompjes en – zo veel mogelijk - Red Bull kunnen terugbezorgen. In het andere geval zijn wij uiteraard verplicht om een bezoekje te brengen aan onze lokale politiezone, die ook dit jaar weer talrijk aanwezig was op ons festival”, bericht de organisatie.

Break-even

“We vinden het doodjammer dat we een volledig jaar hard werken om van onze Jan Primusfeesten telkens een topeditie te maken en proberen jaar na jaar een zo kwalitatief mogelijk programma en randanimatie aan te bieden, met één belangrijk ding in het achterhoofd: het gratis houden voor onze bezoekers. Dat we dan moeten vaststellen dat er twee olijfbomen en een hele voorraad Red Bull zomaar gestolen worden, raakt ons allen diep in ons hart. Aangezien we deze zaken moeten terugbetalen aan onze leveranciers als deze niet kunnen worden terugbezorgd, gaat ook het kostenplaatje weer de hoogte in. Omdat we steeds uitgaan van het goede van de mensen, hopen we dat de dader tot inzicht komt en ons de gestolen goederen terugbezorgt. We zouden het allemaal bijzonder jammer vinden moesten dit soort, onvoorziene, extra kosten ertoe bijdragen dat we weldra inkom moeten vragen om break-even te draaien.”