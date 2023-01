Oppositiepartij Groen ontstemd: “Meerderheid stemt tegen strengere regels voor fietspaden in Haacht”

LEUVEN Themazit­ting in politie­recht­bank rond gsm in het verkeer brengt veel excuses met zich mee: “Gsm was gevallen? Dat horen we hier wel vaker”

Op maandag werd er een pleidooi voor het gebruik van bluetooth in de auto in de Leuvense politierechtbank gehouden. Een stoet beklaagden stond er tijdens een thema-zitting terecht, omdat ze in september betrapt werden met een gsm in de hand achter het stuur of op de (brom)fiets. “U heeft shocktherapie nodig”, klonk het soms streng. In maart wordt de actie in het gerechtelijk arrondissement herhaald.

