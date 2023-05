Opendeurdag brandweerpost Haacht

KIJK. “Ze kwamen op de deur kloppen en vertelden dat we moesten evacueren”: woonzorg­cen­trum Zonneweel­de oefent op grote ramp

De bewoners van het woonzorgcentrum Zonneweelde in Rijmenam hebben er een bewogen voormiddag op zitten. Zij — sommigen zelfs compleet verrast — oefenden er samen met het personeel én de hulpdiensten op een zware brand. “Het was best even schrikken in het begin”, zegt een bewoonster.