Op de koffie bij ouders van gouden Bart Swings: “Het is allemaal begonnen met inline skates uit Brantano”

Leuven/Hageland Daar is code oranje! In deze vijf discothe­ken en danscafés in Leuven en het Hageland kan je vanaf dit weekend weer helemaal uit de bol gaan

Vanaf vrijdag mag er weer wat meer in ons land. We schakelen over naar code oranje en dat betekent dat er heel wat beperkingen wegvallen in het uitgaansleven. Onze redactie zocht uit waar je dit weekend al terechtkan om de dansbenen los te gooien. En wat blijkt? In heel Leuven en het Hageland staan ze alvast te popelen om er weer in te vliegen, van Keerbergen tot Tienen. Deze vijf danscafés en discotheken staan vanaf dit weekend opnieuw garant voor stevige feestjes.

16 februari