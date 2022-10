Nieuwe kindergemeenteraad geïnstalleerd in Haacht

Herent Word eens peter of meter van een stukje groen in het straat­beeld: Herent lanceert project ‘Bloeiende Buurten’

Vandaag lanceerde gemeente Herent het proefproject ‘Bloeiende Buurten’. Buurtbewoners kunnen zich opgeven als peter of meter van een bloembak of boomspiegel op openbaar domein, en staan in ruil in voor het onderhoud van het plantsoen. Zo wil de gemeente het straatbeeld verfraaien met meer biodiversiteit en een gezondere luchtkwaliteit.

19 oktober