Niemand onder invloed van alcohol tijdens BOB-controle

Leuven Zeg niet ‘klas’, maar ‘groeinest’: kleuters van verschil­len­de leeftijden voortaan samen in Sint-Jansschool

Vanaf volgend schooljaar lanceert de Sint-Jansschool in Leuven een opmerkelijk concept. Leerlingen van de kleuterschool worden niet langer in klassen opgedeeld, maar in groeinesten, waarbij kleuters van verschillende leeftijden en niveaus het leslokaal delen. De aanpak biedt volgens de school tal van voordelen, zeker in het licht van de desastreuze taalpeiling van vorige week. “De jongere kinderen leren enorm van de oudere: een echt taalbad dus.”

15:59