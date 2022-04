Nico Bogaerts is nieuwe voorzitter Open Vld Haacht

Mechelen Drie dagen omrijden voor Grote Nieuwedijk­straat

Ten gevolge van nutswerken moet het verkeer in de Grote Nieuwedijkstraat in Mechelen van 19 tot 21 april omrijden. In de richting van de Boerenkrijgstraat rijden kan nog over een versmalde rijstrook, voor de omgekeerde beweging wordt een omleiding ingelegd via de Boerenkrijgstraat en de Nekkerspoelstraat. Ook de bussen van De Lijn rijden om.

