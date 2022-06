Minder Mobielen Centrale zoekt nieuwe chauffeurs

Sinds 1 mei 2002 vervoert de MMC mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld mensen die geen beroep kunnen doen op familie of geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Al 20 jaar verzorgen vrijwillige chauffeurs vervoer om medische of sociale redenen, bijvoorbeeld dokter, familiebezoek, kaartclub, kapper of boodschappen. De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een organisatie van Lokaal zorgbestuur Haacht die volledig gestoeld is op vrijwilligers. Momenteel is er een tekort aan chauffeurs. Vrijwilliger zijn bij de MMC betekent bijdragen aan het welzijn in je gemeente, want je helpt geïsoleerde inwoners toch vooruit. Elke vrijwilliger kan rekenen op professionele begeleiding, een onkostenvergoeding per gereden kilometer en een verzekeringspakket. Het aantal kilometers wordt opgeteld vanaf het moment dat je je woning verlaat tot wanneer je terug thuis aankomt. Ook de verzekering loopt gedurende de volledige verplaatsing van elk traject. Als chauffeur beslis je zelf over de invulling van je vrijwilligerswerk: welk traject en wanneer je beschikbaar bent. Een vrijwilliger moet een rijbewijs B en een eigen wagen hebben, enkele uren per week beschikbaar zijn en vlot bereikbaar zijn via de telefoon. Wie interesse heeft om vrijwilliger te worden bij de Minder Mobielen Centrale, kan contact opnemen op met het Zorgteam: 016/61.91.11 of zorg@haacht.be.