Meer gezinnen in Vlaams-Brabant doen beroep op sociaal tarief voor energie

VLAAMS-BRABANTDe hoge energieprijzen zorgen voor een forse stijging van de energieschuld bij gezinnen. Dat meldden de incassobureaus vorige week. De enige reden dat die stijging niet groter is, is dankzij de bescherming door het sociaal tarief. In Vlaams-Brabant doen 11,7 procent van de gezinnen beroep op dit verlaagde wettelijke tarief.

Steeds meer mensen zitten in zwaar onweer, omdat ze hun energiefacturen nauwelijks kunnen betalen. “Met Vooruit werken we hard verder om de koopkracht te beschermen. We verhogen het minimumpensioen naar 1.500 euro netto én verhogen voor het eerst sinds 2008 de minimumlonen”, zegt Haachts kamerlid Karin Jiroflée (Vooruit). “We verlagen de btw op energie naar 6 procent voor iedereen en we beschermen de indexering van onze inkomens. Toch blijven de energieprijzen voor een grote groep mensen onbetaalbaar. Dat zien we ook weerspiegeld in de cijfers van het uitgebreid sociaal tarief, dat onlangs verlengd werd voor meer dan 1 miljoen gezinnen voor zij die dit sociaal tarief het meest nodig hebben”, aldus Jiroflée.

In 2021 deden 58.15.1 gezinnen in Vlaams-Brabant beroep op het sociaal tarief elektriciteit. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij minister Tinne Van der Straeten (Groen). Het gaat om een forse stijging. In 2020 ging het nog om 30.904 gezinnen die onder deze regeling vielen. “Het sociaal tarief geldt tot na de winter. En als het van ons afhangt, verlengen we het sociaal tarief zolang als nodig”, vervolgt Jiroflée. “Uit studies blijkt dat de maatregel erg effectief is in de strijd tegen groeiende ongelijkheid. Zeker ook in onze provincie. Deze federale maatregel is samen met de 6% btw-verlaging de belangrijkste maatregel voor de bescherming van de koopkracht.”

Door de stijging van de energieprijzen eind 2021, maakte minister Karine Lalieux (PS) voor 2022, ook 78 miljoen euro vrij voor het gas-en elektriciteitsfonds. Wie net buiten het sociaal tarief valt kan hierop beroep doen.

“Dit fonds is in het leven geroepen voor iedereen die de energiekosten niet meer betaald krijgt en nood heeft aan steun. Het is belangrijk dat mensen niet wachten tot ze hun factuur niet meer kunnen betalen en zich wenden tot dit Energiefonds,” besluit Jiroflée.

