Marcel (80) overlijdt acht maanden na zwaar geval van verkeersagressie: “Hij wilde zó graag nog eens naar huis, maar hij kon niet meer”

Holsbeek ZWART PUNT. Haar partner liet er het leven en Bente (32) lag een week in coma na ongeval op de Rijksweg: “De weg was slecht hersteld, ik ben stom geweest om geen klacht in te dienen”

“Ik ben een jaar het foute pad opgegaan. Proberen vergeten wat er gebeurd was.” Op 15 juni 2020 veranderde het leven van Bente Hermans (32) voorgoed. Bij een ongeval op de Rijksweg in Holsbeek was haar partner Christophe Vander Stappen (26) op slag dood. Bente werd zwaargewond uit het wrak bevrijd en lag een week in coma. Bijna anderhalf jaar later laat het tragische ongeval nog altijd diepe sporen na bij Bente.

23 oktober