Marcel (80) in elkaar geslagen voor de ogen van schoolkinderen: “Wat heeft die dader bezield?”

Leuven Leuven neemt afscheid van Benny Audiens (76)

3 januari Leuven moet afscheid nemen van bekend gezicht Benny Audiens. Benny overleed op 30 december 2020 en werd 76 jaar oud. Benny was een vaste klant in de Leuvense cafés maar zal zeker ook worden herinnerd als een man die met succes actief was in de wielerwereld.