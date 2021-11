Man en vrouw in levensgevaar na CO-intoxicatie door defecte boiler

LEUVEN Politie betrapt 31 personen met drugs op zak

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een gerichte controle uitgevoerd in de uitgaansbuurt van Leuven. Zo’n 31 gecontroleerde personen hadden een gebruikershoeveelheid drugs op zak en moesten deze afstaan aan de agenten. Eén gecontroleerde persoon had een verboden wapen op zak. Ook dit werd in beslag genomen. Zeven wildplassers werden betrapt en mogen zich aan een GAS-boete verwachten. Ook zaterdagnacht was het bij wijle onrustig op de Oude Markt met enkele aanhoudingen als gevolg.

31 oktober