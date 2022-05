Lokale afdeling N-VA Haacht wil in het najaar opnieuw wijkbezoeken brengen

“Na twee jaar corona, een last minute afgelaste Sinterklaasbrunch én Pannenkoekenfestijn zette N-VA Haacht vrijdag voor het eerst een Lentereceptie op poten”, zegt Bert François. “Een vijftigtal leden en sympathisanten kwamen kennismaken met het nieuwe bestuur op het binnenplein van de Oude Pastorie in Wakkerzeel. Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed kwam de aanwezigen toespreken. Nadien nam hij nog de tijd voor individuele gesprekken. In dialoog gaan met en aanspreekbaar zijn voor de Haachtenaar is een thema waar het nieuwe bestuur van N-VA Haacht na de coronacrisis terug erg op wil inzetten. In september zijn alle leden welkom op de jaarlijkse barbeque en in het najaar zal de afdeling terug van start gaan met de welgekende wijkbezoeken.”