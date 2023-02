Laagvlieger rijdt met 134 km/u bijna dubbel zo snel als toegelaten

De controles in de politiezone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) vonden vrijdag op drie locaties plaats. In Haacht in de Woeringstraat, op de Putsebaan in Keerbergen en op de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek, waar van de 379 gecontroleerde voertuigen er slechts negen geflitst werden oftewel 2,4 procent, onder wie de snelheidsmaniak. Op de twee andere locaties werden in totaal 89 voertuigen geverbaliseerd op 1.162 controles, wat neerkomt op net geen 8 procent. Een dertigtal bestuurders werd onderworpen aan een ademtest die voor allen negatief was. Verder werden nog vijf processen-verbaal opgesteld, waaronder enkele voor een bromfietser die zonder inschrijving en geldige verzekering reed. De bromfiets werd in beslag genomen. Ook deze persoon wacht een boete.