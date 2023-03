Korpschef Wim D’Haese gaat naar het Comité P: “Ik ben echt fier op de evolutie die onze politiezone heeft doorgemaakt”

Leuven populair­ste stad voor Blue-bi­kes: dit zijn de cijfers voor 2022

Eerder deze week kondigden de stad Leuven en Blue-bike aan dat er meer dan 40 extra exemplaren beschikbaar zijn in de universiteitsstad. Broodnodig want uit de cijfers blijkt dat Leuven de kampioen van Vlaanderen is inzake Blue-Bike.