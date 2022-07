Kindergemeenteraad werkt rond duurzaamheid

In de Nieuwe Kloostertuin in Tildonk leerden de kindergemeenteraadsleden wat het inhoudt om op een ecologische manier te tuinieren. Ze ervaarden er het plezier van samen in de tuin aan de slag te gaan en ontdekten de lekkere pure smaak van lokaal geteelde producten.

Tijdens de slotzitting blikten de kindergemeenteraadsleden samen met hun ouders tevreden terug op het afgelopen werkjaar. “Het was een fantastische en leerrijke ervaring. We leerden dat samenwerken ‘the key to success’ is. Het was leuk om onze eigen ideeën te delen met de groep en het was nog interessanter om elkaars ideeën te horen.” Om het hele traject af te sluiten, gooiden de kindergemeenteraadsleden de eerste zaadbommen op de nieuwe bloemenweide in het park achter het voormalige OCMW-gebouw.