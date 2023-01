Kapwerken Haachts Broek zorgden voor ongerustheid, maar Natuurpunt sust: “Soms is kappen gewoon nodig”

Mechelen Politie onderzoekt drie inbraken in Battel

In Battel bij Mechelen is er ingebroken op drie plekken. Zo werd er onder meer ingebroken in een woning langs de De Streep, de Schouwbroekstraat en op de Leestsesteenweg. Bij de die laatste inbraak werden er een haardroger, een zonnebril en enkele waardepapieren gestolen. Bij de twee andere inbraken is de buit nog niet bekend. Dit zal nog moeten worden nagegaan door de bewoners. Om in de woningen te geraken, werd er telkens een raam geforceerd. Eens binnen werden de woningen volledig doorzocht. De politie Rivierenland is een onderzoek opgestart. De daders zijn voorlopig nog steeds spoorloos.

6 januari