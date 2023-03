Kans op lichte regen en redelijk helder weer vanochtend in Haacht

Laadpaal aan sporthal Berentrode is geïnstal­leerd: “Aanslui­ting elektrici­teit nog in orde brengen”

Aan sporthal Berentrode in Bonheiden kan je binnen enkele maanden elektrische wagens opladen. De paal zelf staat er al. “Maar er was een probleem met de elektrische aansluiting. Dat wordt ergens in de komende maanden opgelost. Verder hebben we de omgeving van de Sinte-Mariaschool nog doorgegeven als interessant locaties voor een laadpaal. De komst van bijkomende publieke laadpalen is afhankelijk van het ‘Paal volgt wagen’-project dat gestuurd wordt vanuit Vlaanderen”, vertelt schepen van Mobiliteit Bart Vanmarcke (Open Vld). De gemeente Bonheiden telt momenteel iets meer dan twintig publiek en semi-publieke laadpunten.