Jongeren intimideren en proberen kinderen van 12 en 10 jaar af te persen in Tildonk

Drie kinderen, twee van 12 jaar en een van 10 jaar, werden zondag lastiggevallen en staande gehouden door drie jongeren in Tildonk. “Ze hebben de kinderen geïntimideerd en proberen afpersen”, bevestigt commissaris Paul Belmans. “Ze waren uit op de gsm’s en de fietsen van de kinderen. Het is nooit fysiek geworden. Een vader is later die dag aangifte komen doen bij de politie en de drie jongeren werden al snel geïdentificeerd een meegenomen voor verhoor. De feiten zijn niet gelinkt aan de brandstichting van dinsdag in de kloostertuin in Tildonk.”