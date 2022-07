Jan Primusfeesten brengen drie dagen ambiance op marktplein

De festiviteiten beginnen op vrijdag met een afterworkparty en een optreden van Soul Brothers. Op zaterdagvoormiddag is er een rommelmarkt voor jong en oud en in de namiddag komen de harmonieorkesten van Haacht het beste van zichzelf geven. Headliner op de affiche is dan Guy Swinnen, de zanger van The Scabs. Op zondag staat er dan weer een oldtimerrondrit op het programma en is er ‘Smet ‘t oep de Met’. Kobe Ilsen en Viktor Verhulst sluiten de feesten af.