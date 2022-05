Ilse Fillet (Open Vld) neemt afscheid uit het Haachtse schepencollege

Mechelen Socialis­ten vieren Dag van de Arbeid met brunch, Rode Parade en May­day-festival

Vooruit Mechelen, het ABVV, De Voorzorg en het Socialistisch Fonds sloegen zondag de handen in elkaar voor een nieuw 1 Mei-feest. “Ons team zette de voorbije maanden een volledig vernieuwde concept op poten. En met succes, want met Mayday is een nieuwe opener van de Mechelse festivalzomer geboren”, zegt Vooruit-fractieleider Thijs Verbeurgt.

1 mei