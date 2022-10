Huis van het Kind Haacht stimuleert lagereschoolkinderen om elkaars veerkracht te boosten

“Vaak wordt gesproken over mentale gezondheid als het minder gaat. Het is echter belangrijk om aandacht te hebben voor een goede mentale gezondheid nog voor er zich problemen stellen. Ook bij kinderen is veerkracht ontzettend belangrijk. Veerkracht zorgt ervoor dat ze zich, zelfs als het even wat minder gaat, goed in hun vel blijven voelen”, weet Karin Jiroflée, schepen van Gezondheid en Welzijn.

Begin oktober gaan de Haachtse lagereschoolkinderen in de klas dan ook aan de slag met complimentenstickers. Ze kiezen een welgemeend compliment uit een kleurrijk stickervel, plakken het op een map of kaartje en strooien zo hun complimenten in het rond. Op deze manier ondersteunen en versterken ze elkaars veerkracht.

“Het geven of krijgen van een compliment doet altijd deugd. Toch doen we het nog veel te weinig. Tijdens de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid sturen we de kinderen naar huis met een deugddoend compliment. We willen hun zelfvertrouwen verhogen en voor positiviteit zorgen om zo het verschil te maken”, besluit Jiroflée.

