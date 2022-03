Huis van het Kind en HaBoBIB trakteren voorleesgezinnen en -vrijwilligers

Tussen september 2021 en maart 2022 brachten de voorleesvrijwilligers het plezier van voorlezen tot in de huiskamer van de voorleesgezinnen tijdens tien voorleessessies. Door de coronamaatregelen die het afgelopen jaar van kracht waren, moesten ze soms creatief uit de hoek komen en werd er ook buiten of in de bib voorgelezen. In de loop van het Boekenstoettraject brachten de voorleesgezinnen samen met hun vrijwilliger een bezoek aan HaBoBIB Haacht. Zo maakten de gezinnen kennis met de vele voordelen die de bibliotheek te bieden heeft. Daarnaast kregen de voorleesgezinnen de kans om een culturele voorstelling op kindermaat bij te wonen in GC Den Breughel. Door de samenwerking tussen HaBoBIB Haacht, de Haachtse lagere scholen en Huis van het Kind Haacht werd de eerste editie van de Boekenstoet in Haacht een succes.