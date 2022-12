Heraanleg Wijgmaalsesteenweg tussen Brugstraat en N21

De Wijgmaalsesteenweg tussen de Brugstraat en de Werchtersesteenweg (N21) wordt heraangelegd in het kader van verbetering van fietspaden. Dit is het eerste in een reeks wegenwerken de komende jaren ter verbetering van fietsinfrastructuur in Haacht. De huidige fietspaden langs dit deel van de Wijgmaalsesteenweg zijn slechts 1,25 meter breed en zijn niet vrijliggend, wat niet volgens de normen is voor een weg met snelheidsregime van 70 kilometer per uur.