Heraanleg Dijkstraat-Wespelaarsesteenweg start op 25 januari

Mechelen Deelwagens zitten in de lift: aantal gebruikers kent bijna verdubbe­ling op drie jaar tijd

Het aantal deelwagengebruikers in Mechelen zit in de lift. Hun aantal steeg – alle aanbieders samengeteld - naar 3.034. In 2019 waren ze nog maar met 1.681. “Deze resultaten stimuleren ons om ook in de toekomst te blijven inzetten op deelwagens.”

