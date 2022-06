Heerlyckheid van Roost en Antitankgracht kunnen al 25 jaar rekenen op degelijk natuurbeleid: “Dat zijn ander halfmiljoen gepresteerde uren”

HAACHTDe Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL) vieren feest. Al 25 jaar lang staan ze in voor natuurwerken in Oost-Brabant. INL-ploegen versterken hiermee de biodiversiteit en de sociale economie in de regio. Al vanaf het begin zijn er INL-ploegen actief in de gemeente Haacht. Zo staan ze er bijvoorbeeld in voor het natuurbeheer van de ‘Heerlyckheid van Roost’ en een deel van de aansluitende Antitankgracht.

​De gemeente Haacht doet van in het prille begin reeds een beroep op de INL-ploegen. Momenteel zetten ze 2 VTE-arbeiders in voor natuurwerken. ​Zo hoort het beheer van de ‘Heerlyckheid van Roost’ tot hun takenpakket. Deze voormalige kasteelsite van de heren van Roost werd in 2016 door de VLM ingericht als buurtpark, geïnspireerd op de geschiedenis. Natuursteenmuren maken de contouren van het kasteel opnieuw zichtbaar. De donjon is nu een speeltoren en het neerhof is ingericht met speelhuisje en picknickbank. Infopanelen vertellen de bezoekers meer over de geschiedenis en de vroegere bewoners van het kasteel.

“Na de inrichting werd het beheer uitgevoerd door onze INL-ploegen”, zegt Karin Kuipers van IGO. “Ze zorgen er voor het ecologisch maaibeheer met de afvoer van het maaisel, het beheer van de houtkanten en de bestrijding van exoten, zoals de Amerikaanse vogelkers. Ook maaien de ploegen jaar om jaar de helft van de ruigte in een deel van de Antitankgracht, die aansluit op de site van Roost. Op die manier zorgen ze voor variatie in de begroeiing en dus meer biodiversiteit.”

​Sociale tewerkstelling voor meer biodiversiteit

​​Sinds 1997 staan de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen) in voor het beheer van kleine landschapselementen, zoals hagen, houtkanten, knotbomen, poelen, bermen en hooilandjes. En voor landschap- en natuurontwikkeling, zoals bosbeheer, inrichting van natuurgebieden, ecologisch maaibeheer van bermen, beheer van holle wegen. Tot slot doen ze aan soortenbescherming. Zo plaatsen ze bijvoorbeeld paddenschermen of hangen zwaluwnesten op. ​IGO zorgt voor de planning, de administratie en de ontwikkeling van nieuwe projecten in het arrondissement Leuven.

​“Op die manier dragen de INL-ploegen nu al 25 jaar bij tot het behoud en de verbetering van de biodiversiteit. Ze geven de natuur in de gemeenten een stevige duw in de rug”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Leefmilieu. ”Door samen te werken met IGO worden de gemeenten bovendien ontlast van deze natuurwerken. Ten slotte zorgen de INL-ploegen ook voor sociale tewerkstelling in de regio.”

106 doelgroepmedewerkers

Want de INL-ploegen bestaan uit meer dan 106 VTE ‘doelgroepmedewerkers’, mensen die voorheen langdurig werkzoekenden waren, alternatief gestraften of vluchtelingen die nu zinvolle arbeid kunnen verrichten en mee helpen om de natuur te beheren en te versterken. ​De instructeurs van de ploegen en personeelswerkers begeleiden deze mensen op en naast het terrein. Zo kunnen ze niet alleen groeien in hun job, maar op termijn ook doorstromen naar het normale economische circuit. ​Over de 25 jaar hebben de INL-ploegen in totaal niet minder dan anderhalf miljoen uren natuurwerk gepresteerd. ​Bij IGO gaat het concreet om drie ploegen met in totaal met momenteel een 43-tal arbeiders. ​Voor de referentieregio Oost-Brabant nemen momenteel 21 gemeenten deel. Dat zijn Bekkevoort, ​ Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Haacht, Herent, Huldenberg, Keerbergen, Lubbeek, Oud-Heverlee, Tielt-Winge, Tremelo, Aarschot, Bertem, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenberg, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren en Tienen.

