Heel centrum van Tildonk-dorp is zone 30: “Het schept duidelijkheid voor alle weggebruikers”

TILDONKSinds kort geldt er een zone 30 in heel het centrum van Tildonk. Tot nu toe was er een zone 30 in de schoolomgeving van de Lambertzhoeve en Sint-Angela Tildonk, die oorspronkelijk enkel tijdens de schoolspitsuren gold, maar in 2019 permanent gemaakt werd. Die werd nu uitgebreid tot de hele dorpskern en de woonwijk.

Alle weggebruikers dienen zich hier dan aan een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur te houden. De huidige zone 30 gaf een vreemde situatie waarbij er op de verbindingsas Kruineikestraat wel zone 30 gold, maar bijvoorbeeld op de parallelle Dorpsstraat, langsheen de kerk in de bebouwde kom, 50 kilometer per uur getolereerd werd.

“Als regel wordt genomen om een zone 30 in te stellen over de hele bebouwde kom, om duidelijke grenzen te stellen naar weggebruikers toe”, zegt burgemeester Steven Swiggers (Open Vld). “De invoering vloeit voort uit het mobiliteitsplan. Het is ook duidelijk voor gemotoriseerde weggebruikers als overal dezelfde snelheidslimiet geldt. Op sommige plaatsen was het ook fysiek onmogelijk om fietspaden te maken. Als we zo’n snelheidsregime invoeren, is daar ook handhaving aan gekoppeld, en dat zal ook zo zijn bij het begin van het schooljaar”, aldus de burgemeester.

Op de as Kruineikestraat-Lipsestraat wordt voorlopig echter niets veranderd aan het snelheidsregime en de voorrangsregeling, zo lang de ontsluitingsweg nog niet in gebruik is en de wegenis nog niet aangepast is. Een optimalisatie van de zone 30 wordt wel meegenomen binnen de geplande heraanleg van de Lipsestraat. Omgekeerd wordt Klein Eikeblok, dat juridisch niet binnen de bebouwde kom ligt, wel mee in de zone 30 opgenomen, omwille van het karakter van een woonwijk gelijkaardig aan Eikeblok(plein) en naburige straten.

Wespelaar

Eind 2018 en eind 2019 werden in respectievelijk Wespelaar en Tildonk de dynamische zones 30 omgevormd tot permanente zones. In juni 2020 werd de zone 30 in Wakkerzeel uitgebreid en in augustus 2020 werd deze in Haacht uitgebreid. “De volgende uitbreiding van de zone 30 is voor Wespelaar. Daar zijn de komende maanden wel wat werken gepland en zal in sommige straten ook dezelfde maatregel worden doorgevoerd”, geeft de burgemeester nog mee.

De straten waar in Tildonk nu een zone 30 geldt zijn: 7de Liniestraat (binnen bebouwde kom), Ambachtstraat, Berkenhof, Berkenlaan, Bisschoppenhof, Bukenstraat, Den Amer, Deugenietstraat, Dorpsstraat, Eikeblok, Eikeblokplein, G. Persoonsstraat, Klein Eikeblok, Kouterstraat (binnen bebouwde kom), Kruineikestraat (van Lipsestraat tot Bisschoppenhof), Lipsestraat (eerste stukje), Pastoor Lambertzdreef, Populierenlaan, Postweg (binnen bebouwde kom), Struisellaan en de Woeringstraat (binnen bebouwde kom).

