Hedwig De Meyer, de grote baas van podiumbouwer Stageco, zet stap opzij: “Het momentum afgewacht tot business terug gestabiliseerd was”

Hedwig De Meyer (68) speelde al twee jaar geleden met het idee. “Maar we hebben het momentum laten voorbijgaan omwille van de lockdown tijdens de pandemie. Nu onze business echter weer begint te stabiliseren na eengeweldige zomer, voelt de timing om de fakkel aan Hans door te geven juist aan. We hebben er ook alle vertrouwen in dat onze beslissing om Hans als opvolger te benoemen de meest logische keuze is”, veruidelijkt De Meyer. Willems, 51 jaar, begon zijn carrière bij Stageco als hoofd van de R&D afdeling en besloot na 13 jaar zijn eigen business uit te bouwen. In 2005 richtte hij WICREATIONS op dat hij samen met zijn team uitbouwde tot een wereldspeler in bewegingstechnologie voor de live event sector. Stageco en WICREATIONS die complementair zijn in hun aanbod, werken de daaropvolgende jaren ook geregeld samen om een aantal van de grootste concert tours ter wereld op te leveren genre U2, The Rolling Stones, Beyoncé, Rammstein en vele andere. “Hans kent onze sector door en door en hij is bovendien een excellent bedrijfsleider”, vervolgt De Meyer. “De manier waarop hij met zijn team WICREATIONS opgetild heeft tot wereldniveau is uitzonderlijk te noemen. Hans wordt CEO van Stageco Belgium en alhoewel beide bedrijven in hun core business onafhankelijk gaan blijven opereren, is nu het optimale perspectief gecreëerd voor nog meer samenwerking.” Willems zal tot eind 2022 zijn tijd verdelen tussen beide bedrijven om met zijn teams de bedrijfsculturen op mekaar af te stemmen. Volgende stap is de uitbouw van een ecosysteem dat de reeds bestaande synergiëen verder zal optimaliseren en nieuwe opportuniteiten wil aanboren.