Haachtse loop is aan vijftiende editie toe

Brussel Minister-president Vervoort (PS) kan politie aansturen bij acute problemen

Bij acute of uitzonderlijke veiligheidsproblemen zal de Brusselse minister-president in de toekomst de leiding over de lokale politie kunnen overnemen. De ministerraad heeft daarvoor afgelopen woensdag een wetsontwerp goedgekeurd. De aanpassing moet het mogelijk maken dat onverwachte problemen sneller en gecoördineerd kunnen worden aangepakt.

14:03