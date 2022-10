Haacht zoekt nieuwe (kinder)dorpsdichter

Elke inwoner die ouder is dan 16 jaar kan deelnemen om de nieuwe dichter te worden. Stuur ten laatste 1 december twee gedichten in via cultuur@haacht.be Onderaan elk gedicht vermeld je een schuilnaam. Je gegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres) voeg je toe in een aparte bijlage, samen met een motivatie waarom je het dorpsdichterschap ambieert.

Kinderdorpsdichter

Iedereen die in Haacht woont en in het vijfde of zesde leerjaar zit, kan deelnemen. Stuur ten laatste 31 december twee gedichten is via cultuur@haacht.be. Eén gedicht moet over ‘Spelen’ gaan. Van het tweede gedicht mag je het onderwerp zelf kiezen. Onderaan elk gedicht vermeld je een schuilnaam. Je gegevens (naam adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van ouder/voogd) voeg je toe in een aparte bijlage.