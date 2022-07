Haacht zet vrijwilligers in de bloemetjes die Oekraïense vluchtelingen opvangen: “De spontaniteit en bereidwilligheid van onze inwoners is ongezien”

HaachtNu verschillende Oekraïense gezinnen verhuisd zijn naar appartementen aan Klapgat in Haacht, vond het gemeentebestuur de tijd rijp voor een uitgebreide bedanking. Zo’n honderd vrijwilligers en Oekraïners namen deel aan het dankfeest in Haacht. Een speech van de burgmeester en frietjes en ijsjes inclusief.

Begin maart heeft gemeente Haacht de oproep #PlekVrij gelanceerd. 49 Haachtse gezinnen reageerden positief op de oproep. Op 6 maart kwam het eerste gezin toe in Haacht, de andere gezinnen volgden in de dagen en weken erna. In Haacht werden al snel mensen opgevangen. “We schakelden sneller dan de ons omringende gemeentes, met dank aan de inzet van de medewerkers van ons bestuur en de vele vrijwilligers”, aldus burgemeester Steven Swiggers.

Tot hiertoe werden 95 mensen opgevangen in Haacht, 64 personen ouder dan 18 jaar en 31 jonger dan 18 jaar. In totaal hebben 27 gastgezinnen hun deuren én hun armen geopend voor de opvang van vluchtelingen. Zij voorzagen in de eerste basisbehoeften: een dak, een bed, eten, … maar zorgden vooral voor veiligheid en comfort voor mensen die het echt nodig hadden. De gemeente kan gelukkig ook beroep doen op een groepje vrijwillige tolken. Ze maken tijd tijdens de permanentie van de Sociale dienst of gaan mee op huisbezoek met de maatschappelijk werkers. Het zijn allemaal mensen uit Haacht met roots in Rusland of Oekraïne.

Quote Het aantal vrijwilli­gers dat we in de bloemetjes willen zetten is bijna niet te tellen. De spontani­teit en bereidwil­lig­heid van ieder van hen is ongezien. Burgmeeester Steven Swiggers

Vrijwilligers

Naast gastgezinnen en tolken engageerden nog 34 extra Haachtenaren zich als buddy, die de Oekraïense gezinnen wegwijs maakten in de gemeente. Dankzij hen kon de gemeente de vluchtelingen op een goede manier opvangen. Ze gaven administratieve en logistieke ondersteuning en gaven uitleg over onderwijs, het openbaar vervoer, opvanginitiatieven voor kinderen.

Volledig scherm De vrijwilligers samen met Oekraïense vluchtelingen tijdens de bijeenkomst in Haacht. © RV

“Op 6 april startte de gemeente in HaBoBIB met Nederlandse lessen voor Oekraïners”, vertelt Swiggers. “De lessen zijn een groot succes en worden talrijk bijgewoond. Daardoor spreken de vluchtelingen al een klein beetje Nederlands. Ze kunnen zich al wat uitdrukken en begrijpen eenvoudige informatie. Dat hebben ze te danken aan de vrijwilligers van de Nederlandse les. Ook een woordje van dank voor de vrijwilligers van het winkeltje van de Sociale dienst. Mensen die in Haacht toekwamen met heel weinig of geen bagage, hebben zij voorzien van kledij en ander materiaal. De medewerkers van het lokaal bestuur verdienen eveneens veel lof. Ze klopten heel wat extra uren om alles in goede banen te leiden. Er kwam voor verschillende teams heel wat extra werk kijken bij de opvang van de vluchtelingen. Ook buiten het lokaal bestuur was het engagement groot. De apothekers in Haacht zamelden medisch materiaal in, dat op initiatief van Chris Beukelaers naar het oorlogsgebied werd vervoerd. Brouwerij Haacht en andere firma’s stelden een gebouw ter beschikking voor de vluchtelingen, verschillende verenigingen boden korting aan op het lidgeld en lieten Oekraïners kennismaken met hun vereniging.”

“Het aantal vrijwilligers dat we in de bloemetjes willen zetten is bijna niet te tellen”, besluit Swiggers. “Het toont hoe warm onze inwoners zijn, zij zetten onze leuze Hecht Haacht in de praktijk. Daar kan ik als burgemeester alleen maar fier op zijn. De spontaniteit en bereidwilligheid van ieder van hen is ongezien. Ik wil iedereen die zich ingezet heeft, of zich nog steeds inzet, uit de grond van mijn hart bedanken.”

